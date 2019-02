Podwodne szkolenie

Głównymi celami szkolenia było: utrzymanie wysokiej sprawności psychofizycznej i zdolności do wykonywania zadań w różnych warunkach atmosferycznych, w tym pod lodem, doskonalenie technik nurkowania, samoratowania, nawigacji podwodnej, wydobywania zatopionego sprzętu oraz prace związane z naprawą uszkodzonych budowli hydrotechnicznych. Pokrywa lodowa utrzymywała się przez cały okres szkolenia, co pozwoliło w pełni zrealizować założony plan szkolenia.

Każdy dzień rozpoczynał się od treningu w komorze dekompresyjnej. Jednym z pierwszych ćwiczeń w wodzie, jakie doskonalili nurkowie wojsk inżynieryjnych, było samoratowanie spod tafli lodu. Jedno z ćwiczeń zakładało, że nurek nie jest w stanie odnaleźć przerębli i kończy mu się czynnik oddechowy. Każdy szkolony musiał w ciągu jednej minuty wykuć za pomocą noża nurkowego otwór w lodzie, który pozwoliłby mu na swobodne oddychanie z powierzchni za pomocą fajki nurkowej.

Wśród głównych ćwiczeń było również przygotowanie do wydobycia zatopionego czołgu, do czego idealnie nadał się spoczywający na dnie T-34. Nurkowie kontynuowali również rozbudowę podwodnej platformy, która od trzech lat jest rozbudowywana o nowe elementy. Służy ona do doskonalenia technik nurkowania oraz wykonywania różnego rodzaju prac podwodnych. Kolejne zagadnienia zakładały rozpoznanie dna przeszkody wodnej, ćwiczenia w ratowaniu załóg zatopionego sprzętu i ewakuacji sprzętu bojowego, co miało za zadanie przygotować żołnierzy do zabezpieczania przepraw.

Tekst: por. Grzegorz Paluch