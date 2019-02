Rozpoczęły się obrady konferencji bliskowschodniej

Jesteśmy zaniepokojeni możliwymi skutkami rozwoju programu nuklearnego i potępiamy niedopuszczalne działania Iranu poza własnym terytorium – mówił szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, otwierając obrady konferencji bliskowschodniej. Przedstawiciele 60 państw mają rozmawiać m.in. o relacjach izraelsko-palestyńskich oraz konfliktach w Syrii i Jemenie.

Polska jest gospodarzem dwudniowej konferencji, której oficjalna nazwa brzmi „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Szczyt został zorganizowany wraz z USA. Na obrady, które toczą się w warszawskim centrum konferencyjnym na PGE Narodowym, przyjechali przedstawiciele około 60 państw.

Obrady zainicjowało wystąpienie szefa polskiej dyplomacji. – Stabilizacja regionu, zakończenie toczących się konfliktów, zapewnienie współistnienia kultur to wielkie wyzwania. To wyzwanie społeczności międzynarodowej, by efektywnie wspierać te wysiłki na rzecz zapewnienia stabilizacji i trwałego pokoju – mówił minister Jacek Czaputowicz. – Źródła konfliktów na Bliskim Wschodzie są wielorakie. Dotyczą one zarówno dążeń niektórych przywódców do zachowania władzy za wszelką cenę, wywodzą się również z fundamentalizmu religijnego i braku tolerancji, a także czynników systemowych, takich jak naruszenie równowagi sił – przekonywał.