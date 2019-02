Podhalańczycy doskonalili umiejętności przetrwania

Żołnierze 5 batalionu strzelców podhalańskich doskonalili umiejętności przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych.

W 5 batalionie strzelców podhalańskich zorganizowany został kurs przetrwania w niskich temperaturach. Część praktyczna zajęć prowadzona była w Bieszczadach. Cele szkoleniowe zakładały naukę wykorzystywania wyposażenia osobistego, podręcznego sprzętu, zasobów i warunków terenowych do przetrwania w niskich temperaturach, budowy doraźnych schronień w warunkach zimowych, konstruowania prowizorycznego sprzętu pomocnego do poruszania się w terenie z dużą pokrywą śnieżną, działania po sytuacji alarmowej wpadnięcia do wody w warunkach zimowych oraz poruszania się w terenie górskim przy użyciu sprzętu etatowego i improwizowanego.

Żołnierze batalionu kultywując tradycje wojsk wysokogórskich (kompanii wysokogórskiej) mają być przygotowani, aby szybko zaadoptować się do otaczającej aury i umieć zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa oraz poznać własne możliwości. Przed praktycznym wykorzystaniem umiejętności ugruntowano wiedzę teoretyczną z zakresu ratownictwa medycznego, psychologicznych aspektów przebywania w niskich temperaturach, budowy schronień, rakiet śnieżnych, sytuacji kryzysowej (załamanie się lodu w czasie marszu) – samoratownictwo oraz poruszania się na nartach ski tourowych w terenie górskim.