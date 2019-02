Wspólnie przysięgali na sztandar

We Wrocławiu, 8 lutego br., uroczystą przysięgę wojskową złożyło 79 ochotników, którzy szkolą się w Akademii Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).

– Przysięga wojskowa, to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak sztandar, bóg, honor i ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich. – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. – Służba wojskowa, jak mówił Jan Paweł II, jest nie tylko zawodem , czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością do Ojczyzny(…)”– dodał.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, Rektor-Komendant AWL wyróżnił listem gratulacyjnym szeregowych podchorążych: Sebastiana Strojnego, Rafała Guta, Patryka Janeka, Darię Poliwkę, Karola Witkowskiego. - Dzisiaj to My, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno - bojowych Naszego Narodu. Jesteśmy Żołnierzami! Dzięki naszej wytrwałości, wzajemnemu wsparciu i pomocy, osiągnęliśmy wspólny cel. Od teraz będzie na nas spoczywał zaszczyt, ale i obowiązek obrony największych wartości Narodu: niepodległości, suwerenności bezpieczeństwa i pokoju - powiedziała w imieniu głównych bohaterów uroczystości szer. pchor. Joanna Wszędobył.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w przysiędze wojskowej.



W dniu 07 lutego br., odbyła się msza święta w intencji ochotników, którzy rozpoczęli służbę przygotowawczą w Akademii Wojsk Lądowych. Mszę celebrował kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski. Podczas kazania pogratulował on żołnierzom decyzji o poświęceniu się służbie dla dobra Ojczyzny.



Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a są zainteresowane służbą w armii. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o chętnych zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Służba podzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres podstawowy, powinien umożliwić podchorążym adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze składają przysięgę. Po zakończeniu tego etapu kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie zakończy się egzaminem. Po jego zdaniu, każdy żołnierz rezerwy otrzyma stopień kaprala. Jeśli ochotnik po zakończeniu służby przygotowawczej przejdzie dodatkowo ćwiczenia wojskowe, będzie mógł zostać mianowany na pierwszy stopień oficerski.

Tekst: mjr Marcin Jasnowski