Ramię w ramię nie tylko na służbie

Saperzy z 15 Brygady Zmechanizowanej pomagają chorej na raka żonie kolegi z jednostki. Organizują zbiórki, koncerty i aukcje charytatywne. Namówili też znane osoby, aby nagrały filmy, w których przekazują pozdrowienia i dodają otuchy. – Jesteśmy nie tylko żołnierzami z jednej jednostki, ale przede wszystkim przyjaciółmi. Nie zostawiamy swoich – mówią saperzy.

„Chciałem Cię serdecznie pozdrowić, życzyć wytrwałości i abyś w tym trudnym momencie znalazła tę iskierkę nadziei, która pozwala na pozytywne myślenie” – mówi na krótkim filmie dziennikarz Irek Bieleninik. „Przesyłam Ci moc pozytywnej energii. Wiem, że cała Twoja rodzina przechodzi trudne chwile, ale wierzę, że pokonasz chorobę. Trzymam za Ciebie kciuki” – to z kolei słowa muzyka Piotr Karpieni.

Pozdrowienia zostały skierowane do Agnieszki Kretuńskiej, żony żołnierza z 15 Brygady Zmechanizowanej. U pani Agnieszki, mamy dwójki dzieci, w styczniu zdiagnozowano nowotwór mózgu – glejaka. Guz jest nieoperacyjny, szansą dla kobiety jest terapia protonowa w Centrum Onkologii w Krakowie. Jednak gdyby leczenie nie przyniosło skutku, konieczne będzie leczenie za granicą, a to wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego do działania przystąpili żołnierze z 15 Mazurskiego Batalionu Saperów z 15 Brygady. – Jesteśmy nie tylko żołnierzami z jednej jednostki, ale przede wszystkim przyjaciółmi. Nie zostawiamy swoich w potrzebie – mówi st. szer. Adrian Jórski. Żołnierz jest jednym z inicjatorów akcji, której celem jest zebranie środków na pomoc rodzinie kolegi.