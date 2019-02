Wstąp w szeregi 6 MBOT

Nasi żołnierze będą opowiadać o służbie w 6MBOT. Będzie można się z nimi spotkać w Powiatowych Komisjach Lekarskich zgodnie z Waszym meldunkiem. Każdy ochotnik, będzie mógł uzyskać informację na temat zasad rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy będą mogli porozmawiać z żołnierzami o przebiegu służby wojskowej. Na osoby zainteresowane służbą w Naszej Brygadzie, będzie czekała prezentacja wyposażenia indywidualnego żołnierza oraz obsługiwanego sprzętu.

Na terenie województwa mazowieckiego żołnierze będą odpowiadać na pytania potencjalnych ochotników do Mazowieckiej Brygady OT. Służbę w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku.

Na terenie całego kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 26 kwietnia br. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi.

Żołnierze będą opowiadać o służbie wojskowej, armii oraz miejscowej jednostce. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachęcać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości.

Przed komisją są zobowiązani stawić się mężczyźni urodzeni w 2000, a także roczniki 1995–1999, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Tegoroczna kwalifikacja dotyczy również osób urodzonych w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Potencjalni ochotnicy mieszkający w województwie mazowieckim, mogą zgłaszać się do swoich Wojskowych Komend Uzupełnień, należących do rejonu 6MBOT tj: Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, WKU Radom, WKU Płock oraz WKU Garwolin.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

Tekst: ppor. Jolanta Maciaszek