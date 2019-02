Wizyta dowódcy Mission Command Element

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odwiedził płk Patrick Michaelis, dowódca Mission Command Element - jednostki dowodzenia szczebla dywizyjnego US Army Europe, która odpowiada za wszystkie elementy Wojsk Lądowych USA rozmieszczone w Polsce.

Mission Command Element stacjonuje w Poznaniu. Dowództwo odpowiedzialne jest za bezpośrednie kierowanie żołnierzami US Army na wschodniej flance NATO. To ponad 100 żołnierzy amerykańskich oraz kilkadziesiąt jednostek sprzętu. Resort obrony narodowej zapewnił Amerykanom niezbędną infrastrukturę i wsparcie. Dowództwo to stanowi pośredni element dowodzenia ponad 5 tysiącami przedstawicieli sił zbrojnych USA prowadzących dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia w tej części Europy.

Tekst: kpt. Magdalena Busz