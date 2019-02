Ochotnicy zapoznają się z warunkami służby w WOT

Wszyscy chętni do pełnienia służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej mają kolejną okazję do wstąpienia w jej szeregi.

O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w naszym województwie mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Podstawowe wymogi to obywatelstwo polskie, ukończony 18 rok życia i niekaralność.

Kim jest statystyczny ochotnik – Terytorials?