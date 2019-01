25 lat ORP „Śniardwy”

REKLAMA

Podczas zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy, w którym przedstawiono rodowód, historię i osiągnięcia okrętu. Rocznica podniesienia bandery była także okazją do przyznania wyróżnień załodze. Dowódca okrętu wyraził swoje uznanie marynarzom za codzienną, rzetelną służbę wymagającą wiele poświęcenia i osobistych wyrzeczeń. Przekazał wyrazy szacunku żołnierzom rezerwy oraz wszystkim żołnierzom związanym z okrętem, dziękując im za ich lata służby. Serdeczne życzenia pomyślności oraz szczere podziękowania przekazał do żołnierskich rodzin za to, że przez ten cały czas wspierają ich i dodają im sił w realizacji misji, jaką jest gwarantowanie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie.

Trałowiec ORP Śniardwy - TR 645 wchodzi w skład 13. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Podobnie jak pozostałe trałowce bazowe projektu 207 M (typu Mamry) na co dzień stacjonuje w Gdyni. Zbudowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1991 - 1994. Są to jednostki małomagnetyczne przeznaczone do poszukiwania i niszczenia min kontaktowych i niekontaktowych postawionych w zagrodach minowych lub pojedynczo. Ograniczenie pola magnetycznego osiągnięto głównie dzięki zastosowaniu w konstrukcji kadłuba i pokładówki laminatu poliestrowo-szklanego. Trałowce projektu 207 M stanowią zmodernizowaną wersję okrętów 207 P (typu Gardno). Zastosowano na nich nowszej generacji wyposażenie hydrolokacyjne, trałowe i artyleryjskie.

Tekst: kpt. mar. Grzegorz Lewandowski