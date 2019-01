Wyższe nie tylko pensje

REKLAMA

Więcej za urlop i przekwalifikowanie

Poza podwyżką pensji i dodatku stażowego wojskowi mogą też liczyć na wzrost innych świadczeń wypłacanych przez armię. Chodzi o te świadczenia, które są uzależnione od najniższego wynagrodzenia żołnierza zawodowego (od 1 stycznia wynosi ono 3650 zł, wcześniej było to 3200 zł). I tak zwiększy się gratyfikacja urlopowa wypłacana żołnierzom raz w roku w związku z rozpoczęciem urlopu. Przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się liczbę osób w rodzinie (żołnierza, współmałżonka oraz dzieci, które są jeszcze na utrzymaniu rodziców). Wysokość gratyfikacji na każdą uprawnioną osobę wynosi 35% stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Oznacza to, że w tym roku MON na każdego członka rodziny wypłaci ponad 1270 zł.

Wyższy będzie też tak zwany zasiłek za przeniesienie służbowe (otrzymuje je żołnierz zawodowy, który zmienia miejsce służby). Kwota ta wynosi 50% podstawowego uposażenia. Dotąd było to 1600 zł, obecnie – 1825 zł.

Wzrośnie też świadczenie wypłacane w ramach tzw. rekonwersji kadr (przekwalifikowanie zawodowe żołnierza odchodzącego z armii). – Kwota przeznaczana na ten cel zależy od najniższego wynagrodzenia żołnierza zawodowego i stażu służby. Po zmianie przepisów najniższa kwota na przekwalifikowanie dla żołnierza mającego za sobą cztery lata służby wzrośnie z 2400 zł do ponad 2700 zł – informuje Ryszard Rogoń, szef Wydziału Metodycznego w Centralnym Ośrodku Aktywizacji Zawodowej. Wojskowy z dziewięcioletnim stażem będzie mógł liczyć na ponad 5400 zł (200% limitu), a po 15 lat służby – na ponad 8200 zł (300% limitu).

Więcej pieniędzy także dla terytorialsów

Na podwyżkach zawodowców skorzystają także żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Otrzymują oni m.in. dodatek za gotowość bojową w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Dodatek ten wzrośnie więc z 320 zł do 365 zł. Ale to nie wszystko, bo każdy terytorials dostaje również pieniądze za udział w ćwiczeniach w wysokości odpowiedniego do stopnia procentu najniższego wynagrodzenia żołnierza zawodowego. W przypadku szeregowego terytorialsa to 2,85%, kaprala – 3,25%, a porucznika – 4,20%. Dodatek ten wzrośnie więc odpowiednio: z 91,20 do 104 zł, ze 104 zł do 118 zł i ze 136 zł do ponad 155 zł.

Czy będą podwyżki dla podchorążych?

Nie wiadomo na razie, czy podwyżki zawodowców będą miały wpływ na wynagrodzenie podchorążych. Obecnie zależy ono od posiadanego stopnia wojskowego, roku nauki oraz pensji zasadniczej żołnierzy zawodowych. Jednak pod koniec ubiegłego roku MON przygotował projekt zakładający zmianę zasady naliczania wynagrodzeń dla kandydatów na żołnierzy na kwotową i uniezależnienia ich wynagrodzeń od pensji żołnierzy zawodowych. Propozycja tych zmian była uzasadniana zbyt małymi różnicami w otrzymywanych należnościach między kandydatami na żołnierzy, a tymi, którzy już służą, zwłaszcza szeregowymi i podoficerami młodszymi. Prace nad rozporządzeniem wciąż jeszcze trwają, zatem podchorążych nadal obowiązuje procentowy system naliczania pensji.

Zgodnie z podpisanym przez prezydenta Andrzeja Dudę rozporządzeniem od stycznia 2019 roku wzrósł – z poziomu 3,20 do 3,63 – wskaźnik, na podstawie którego obliczane jest średnie wynagrodzenie żołnierzy. Obecnie wynosi ono 5530 zł brutto (wcześniej 4874,53 zł). Stawki wynagrodzeń dla poszczególnych żołnierzy określa natomiast rozporządzenie MON. Podpisany przez szefa resortu dokument zakłada podwyżki dla: żołnierzy korpusu szeregowych – 450 zł (wzrost o 14,1% i o 13,8%), podoficerów – od 410 zł do 550 zł (10,9% do 13,0%), oficerów – od 300 zł do 530 zł (3,4% do 10,7 %) i generałów – od 200 zł do 350 zł (od 1,3% do 3,7 %).