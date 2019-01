Od lutego wyższe pensje dla zawodowców

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie dotyczące nowej siatki płac dla żołnierzy zawodowych. Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, wojskowi otrzymają wyższe wynagrodzenia już w lutym, wraz z wyrównaniem od stycznia. Najmniejsza podwyżka wyniesie 200 zł, największa 550 zł.

Rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw wczoraj późnym popołudniem. – Tak jak zapowiadałem, podwyżki zostaną wypłacone już 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia. To najwyższy wzrost uposażeń od lat – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Kadra naszej szkoły jest zadowolona z podwyżek i z tego, że zostaną tak szybko wypłacone. Kwoty są dość spore, więc jako podoficerowie czujemy się docenieni. Myślę, że wyższe wynagrodzenia staną się zarówno motywacją do rozwoju dla służących już żołnierzy, ale też zachętą do wstępowania do armii – mówi chor. Andrzej Kędzierski, rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Dokument wchodzi w życie dziś, z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Zgodnie z jego zapisami żołnierze korpusu szeregowych otrzymają podwyżkę o 450 zł (wzrost o 14,1% i o 13,8%), podoficerowie – od 410 zł do 550 zł (10,9%–13,0%), oficerowie – od 300 zł do 530 zł (3,4%–10,7%), a generałowie – od 200 zł do 350 zł (1,3%–3,7%.). Wyższe stawki wynagrodzeń zasadniczych oznaczają też wzrost otrzymywanych przez zawodowców dodatków za długoletnią służbę wojskową. Ich wysokość to procent od wynagrodzenia zasadniczego równy wysłudze żołnierza.