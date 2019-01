Najwyższe od lat podwyżki dla żołnierzy już od 1 lutego

Wyższe wynagrodzenia zostaną wypłacone wszystkim żołnierzom w I kwartale br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.

Średnio podwyżka wyniesie:

- 450 zł dla żołnierzy korpusu szeregowych (wzrost uposażenia od 13,8% do 14,1%),

- Od 410 do 550 zł dla żołnierzy korpusu podoficerów (wzrost od 10,9% do 13%),

- Od 300 zł do 530 zł dla żołnierzy korpusu oficerów (wzrost od 3,4% do 10,7%),

- Od 200 zł do 350 zł dla generałów (wzrost od 1,3% do 3,7%).

Podwyżki uposażeń oznaczają także wzrost otrzymywanych przez żołnierzy dodatków za długoletnią służbę wojskową.

Źródło: MON