Więcej ochotników zasili szeregi WOT-u

Dziewięć tysięcy więcej osób będzie mogło wziąć udział w szkoleniach na potrzeby wojsk obrony terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zwiększyć zaplanowany pod koniec ubiegłego roku maksymalny limit powołań z 17,1 tys. do 26 tys. Nabór prowadzony jest we wszystkich jednostkach formacji.

Rada Ministrów co roku określa w rozporządzeniu limity powołań do terytorialnej służby wojskowej. Przygotowany pod koniec grudnia projekt w tej sprawie zakładał, że w 2019 roku do wojsk obrony terytorialnej będzie mogło zostać powołanych maksymalnie 17 142 ochotników, czyli tyle samo, co w 2018 roku. Jednak podczas prac legislacyjnych uwagi do projektu zgłosili przedstawiciele Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wskazali oni na rozbieżności między zaplanowanym dla TSW limitem a liczbami zapisanymi w „Planie działalności ministra obrony narodowej” na rok 2019. W tym ostatnim dokumencie zaplanowano bowiem powołania w przedziale między 21,6 tys. a 27 tys. ochotników.

W trakcie prac legislacyjnych MON wprowadziło więc autopoprawkę do rozporządzenia i zwiększyło limit o blisko 9 tys. Ostatecznie w tym roku do TSW będzie mogło zostać powołanych maksymalnie 26 tys. osób. – Oczywiście oznacza to maksymalny limit powołań, który nie może zostać przekroczony. W praktyce liczba kandydatów do TSW może być mniejsza – zaznacza ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT-u.