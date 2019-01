Szkolenie kompanii manewrowej PKW KFOR

Kompania manewrowa to trzon polskiego kontyngentu i to na nas będzie spoczywałać największa odpowiedzialność. Im lepiej się przygotujemy, tym lepiej tę misję wykonamy. Z taką świadomością kawalerzyści 25 BKPow przygotowują się do kolejnej zmiany PKW KFOR. 16 stycznia z żołnierzami kompanii manewrowej (25 batalionu dowodzenia wchodzącego w skład 25 BKPow) – przygotowującymi się do XL zmiany w ramach PKW KFOR, przeprowadzono zajęcia ze szkolenia taktycznego i sprawdzono ich poziom wyszkolenia.

Podczas trzymiesięcznego szkolenia, realizowano szereg przedsięwzięć odpowiadających specyfice realizacji przyszłych zadań mandatowych tj.: działanie posterunku kontrolnego, procedur przeszukania osób i pojazdów, zagrożeń minowych - rozpoznawanie ładunków wybuchowych, organizacji posterunku obserwacyjnego, zajęć z pierwszej pomocy oraz ewakuacji rannego. Wszystkie drużyny / załogi kompanii manewrowej XL zm. PKW KFOR zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowały się realizacji kolejnego etapu szkolenia - zgrywanie plutonu. W lutym kawalerzystów czeka kolejny egzamin.

Źródło: 25 BKPow