Cel numer jeden? Wojskowe igrzyska w Chinach!

Jakie wyzwania czekają wojskowych sportowców w 2019 roku? W których dyscyplinach i na jakich zawodach powalczą o miejsca na podium? Dla reprezentantów Wojska Polskiego najważniejszym tegorocznym celem będzie dobry start w chińskim Wuhan, gdzie w październiku odbędą się VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe. To będzie też najważniejszy sprawdzian przygotowania dla tych żołnierzy, którzy chcą wystartować w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Dla każdego sportowca uprawiającego dyscypliny, które są w programie olimpijskim, priorytetem jest zakwalifikowanie się do składu reprezentacji i zdobycie medalu. Rok przed igrzyskami w Tokio sportowcy wojskowi sprawdzą swoją formę na VII Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych. Ale przygotowania do tej imprezy rozpoczęły się już w dniu zakończenia poprzednich wojskowych igrzysk – w Korei Południowej. Przypomnę, że był to udany start dla biało-czerwonych. 125-osobowa reprezentacja Wojska Polskiego wywalczyła 10 złotych medali, 13 srebrnych i 19 brązowych. Biało-czerwoni zajęli piąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Koreańską misję zakończyli sukcesem, bo ich celem było znalezienie się w czołowej siódemce.

W tym roku Polskę ma reprezentować w Chinach jeszcze liczniejsza ekipa. I z pewnością będzie się starała poprawić medalowy dorobek z Korei Południowej. Nie będzie to łatwe zadanie, ale starty naszych żołnierzy na ubiegłorocznych wojskowych mistrzostwach świata i wyniki uzyskiwane przez nich w najważniejszych cywilnych imprezach pozwalają z optymizmem oczekiwać na występ biało-czerwonych w Wuhan.

Największe nadzieje na medale w Chinach wiążę ze sportowcami uprawiającymi te dyscypliny, które zapewniły nam złote medale na igrzyskach w Korei Południowej. Przypomnę, że przed czterema laty Mazurka Dąbrowskiego zagrano na podium pływakom, lekkoatletom, pięcioboistom nowoczesnym i szablistce. We wszystkich tych dyscyplinach od igrzysk w Mungyeong udało się włączyć do reprezentacji Wojska Polskiego wielu czołowych w Polsce zawodników, którzy osiągali już dobre wyniki na światowych arenach. I tak, w ubiegłym roku, po przejściu stosownych szkoleń, przysięgę wojskową złożyli medaliści lekkoatletycznych mistrzostw Europy: Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Paulina Guba i Wojciech Nowicki. Cieszy mnie też, że po kontuzjach wznowiły treningi pięcioboistki nowoczesne: broniąca dwóch złotych medali z Mungyeong st. szer. Oktawia Nowacka i szer. Anna Maliszewska. Z kolei st. kpr. Aleksandra Shelton wróciła ostatnio do wielkiego sportu po przerwie macierzyńskiej i przed kilkoma tygodniami zdobyła pierwszy po powrocie na szermiercze plansze medal – brązowy w turnieju drużynowym szablistek na wojskowych mistrzostwach świata. Zdobyte trofeum tak ją podbudowało, że zgłosiła akces do walki w Wuhan o trzeci z rzędu tytuł mistrzyni wojskowych igrzysk w szabli.