Uwaga strzelanie

„Zmiana naprzód!” - gdy tylko usłyszeli te słowa, Dragoni pewnym krokiem ruszali na linię otwarcia ognia, gdzie mogli zaprezentować swoje umiejętności strzeleckie. Cele pojawiały się na różnych odległościach, zgodnie z określonymi warunkami strzelania. W przypadku karabinka kbs Beryl oraz Mini Beryl żołnierze ogień prowadzili najpierw z postawy leżącej, by po chwili przemieścić się na kolejne stanowisko i zwalczać ukazujące się cele z postawy klęczącej zza ukrycia. Strzelcy karabinu maszynowego z kolei najpierw strzelali z postawy stojącej w okopie, a następnie z leżącej.

3 kompania zmechanizowana, we wtorek 15 stycznia 2019 roku, dzień spędziła na Strzelnicy Bojowej Piechoty. Dragoni przez kilka godzin doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Przenikliwe zimno nie stanowiło dla nich żadnego problemu. Na twarzach żołnierzy z batalionu zmechanizowanego malowało się skupienie za każdym razem, kiedy stawali na linii wyjściowej i oczekiwali na komendę kierownika strzelania.

REKLAMA

Na pytanie zadane podczas zajęć, jakie wyniki osiągają żołnierze, jeden z nich odpowiedział - „Jak przystało na prawdziwych Dragonów, wyniki są naprawdę dobre. Takich rzeczy jak strzelanie się nie zapomina.”

Dragoni tego dnia realizowali ćwiczenia przygotowawcze do strzelania bojowego. Co prawda duża część żołnierzy już nieraz wykonywała to strzelanie, jednak treningów nigdy za wiele.

Oprócz samego strzelania, Dragoni podczas zajęć realizowali też inne zagadnienia, które pozwalają im doskonalić żołnierskie rzemiosło. Jednym z nich było przeszukiwanie osób i pojazdów. Było to zagadnienie, które wymagało dużego zaangażowania ze strony szkolonych, logicznego myślenia oraz umiejętności właściwego i szybkiego reagowania w sytuacji, z którą na co dzień nie mają do czynienia.

W lutym Dragonów z batalionu zmechanizowanego czeka szkolenie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Tam będą przemierzać kilometry Pasa Taktycznego, a na strzelnicach doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu celnego ognia do celów stałych, ukazujących się i ruchomych.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka