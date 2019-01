Wspólnie w obronie cyberprzestrzeni

Wojna w cyberprzestrzeni trwa i nie jest to wyzwanie przyszłości tylko czasu obecnego – powiedział Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podczas konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu.

W środę w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. „A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution”. W inauguracji spotkania, którego organizatorem jest amerykański think-tank Atlantic Council, uczestniczył także Mateusz Morawiecki, Premier RP.

Tematem konferencji są kwestie związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w trzech obszarach: polityki, innowacji i przywództwa w sektorze prywatnym. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele instytucji państwowych oraz eksperci z Polski i zagranicy.