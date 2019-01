Pożegnanie gen. bryg. Stanisława Kaczyńskiego ze sztandarem 16 DZ

Żegnający się z dywizją generał swoje pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu objął w 1. Batalionie Szturmowym, po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1989 roku. Następnie został dowódcą kompanii w 1. Pułku Specjalnym w 1994 roku, a po zakończeniu studiów na Akademii Obrony Narodowej na kierunku organizacja i zarządzanie - dowodzenie wojskami został wyznaczony na stanowisko specjalisty oddziału informacyjnego w Zarządzie Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej Wojsk Lądowych.

Kolejnym etapem w karierze oficera była służba w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. W 1999 roku został szefem sekcji rozpoznawczej w sztabie brygady. Natomiast w 2002 roku objął stanowisko szefa sekcji operacyjnej. W 2006 roku objął dowodzenie 1. Batalionem Kawalerii Powietrznej. Po okresie dowodzenia jednostką powrócił do sztabu brygady stając na jego czele w 2008 roku. Jako Szef Sztabu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej służył do 2011 roku, by później kontynuować służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie został Szefem Oddziału Szkolenia. Natomiast 1 sierpnia 2014 roku został wyznaczony na Dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, którą dowodził przez kolejne 3 lata.

W dowództwie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej generał Kaczyński służył od 1 lipca 2017 roku, zajmując stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji.

Generał Kaczyński w roku 2000, 2003, 2005, 2008 i 2009 był uczestnikiem zagranicznych misji stabilizacyjnych i szkoleniowych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. W trakcie misji w Bośni i Hercegowinie był m. in. zastępca szefa wydziału operacyjnego. W Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku był m. in. zastępcą dowódcy grupy. Natomiast podczas misji w Afganistanie służył jako obserwator wojskowy i Dowódca Grupy.

Tekst: ppor. Karol Frankowski