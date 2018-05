Warszawa miejscem debaty o przyszłości NATO

Dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, która zainaugurowała czterodniowe posiedzenie Zgromadzenia. – Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w Polsce, w tak ważnym dla waszego kraju roku 100-lecia niepodległości oraz 550-lecia parlamentaryzmu – mówił Paolo Alli, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. – To ważne, że wiosenna sesja gości w Polsce. Dwa lata temu był szczyt NATO w Warszawie i zapadło na nim wiele ważnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa wschodniej flanki i transformacji Sojuszu. Teraz będziemy je analizowali i przygotowali się do lipcowego szczytu NATO w Brukseli – dodał poseł Marek Opioła.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO powstało w 1955 roku i zrzesza parlamentarzystów z państw członkowskich i partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Choć nie jest ciałem statutowym Sojuszu, to odgrywa ważną rolę w wypracowywaniu kierunków jego rozwoju i kształtowaniu jego polityki. Jest bowiem platformą dialogu między parlamentarzystami krajów członkowskich. Zgromadzenie zbiera się na dwóch sesjach rocznie. W ich trakcie uzgadniane są rezolucje, które ciało to przedstawia następnie NATO. Obecna sesja to już trzecia, która odbędzie się w Polsce. Wcześniej Zgromadzenie obradowało w naszym kraju w 1999 oraz 2010 roku.

REKLAMA

Właśnie wypracowanie rezolucji przed zbliżającym się szczytem Sojuszu będzie najważniejszym owocem debaty parlamentarzystów. Dokument ten, choć formalnie niewiążący dla Sojuszu, będzie ważnym głosem w dyskusji i wyrazem politycznej woli w odniesieniu do decyzji, jakie mogą zapaść w lipcu w Kwaterze Głównej NATO. Debata w Warszawie będzie oscylowała wokół najbardziej palących problemów światowego bezpieczeństwa (m.in. Rosja, Korea Północna, Bliski Wschód, Wenezuela) oraz zmian w strukturze Sojuszu, które są niezbędne, by ten odpowiednio reagował na dynamicznie zmieniającą się sytuację międzynarodową. – Największy, najsilniejszy, politycznie i militarnie najważniejszy sojusz na świecie, jakim jest NATO, chce podnosić poziom stabilności. Uważamy bowiem, że stabilność jest podstawą pokoju na świecie – przekonywał Paolo Alli. Jak zaznaczył włoski deputowany, by to osiągnąć, NATO musi działać dwutorowo. Z jednej strony, być gotowe do dialogu, z drugiej jednak prezentować swoją potęgę, by odstraszać ewentualnych agresorów. – Dialog bez siły jest nieskuteczny. A sama siła bez dialogu jest tragiczna dla obywateli – dodał.

– Dla Polski najważniejsza będzie kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki i obecność w naszym kraju wojsk sojuszniczych – mówił poseł Marek Opioła, przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. – Proces, który trwa od szczytu w Walii, poprzez szczyt w Warszawie, jest kontynuowany. Naszym celem jest pokazanie sojusznikom jak ważna jest ta część Europy. Przedstawimy np. naszą ocenę ubiegłorocznych ćwiczeń rosyjsko-białoruskich „Zapad” – dodał. – Dla mnie, jako Włocha, jest oczywiste, że granica mojego kraju jest południową granicą Europy – mówił Paolo Alli. – Tak samo jasne jest, że wschodnia granica Polski jest wschodnią granicą NATO – zapewniał.

Ważnym tematem będzie też kwestia wysokości wydatków na zbrojenia, jakie ponoszą państwa członkowskie Sojuszu. – Na szczycie w Walii w 2014 roku podjęliśmy zobowiązanie, by w ciągu 10 lat wydatki na obronność osiągnęły w NATO poziom 2 proc. PKB. Od tego czasu udało się powstrzymać politykę cięć i kilka krajów, w tym Polska, osiągnęły już zaplanowany cel – mówił przewodniczący Alli. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego będzie dobrą okazją do rozmów o sposobach wypełnienia zalecenia NATO co do wysokości nakładów na wojsko. To bowiem krajowe parlamenty decydują o budżetach państw i ich strukturze. Wypracowanie porozumienia na poziomie deputowanych jest kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonego przez NATO poziomu 2 proc. PKB. – Musimy także pracować nad tym, by nie tylko wydawać więcej, ale także, by wydawać lepiej – zaznaczył Paolo Alli. W związku z tym, zdaniem włoskiego parlamentarzysty, niezbędna jest m.in. ściślejsza współpraca Unii Europejskiej z NATO w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa.

Rozpoczęta dzisiaj sesja potrwa do poniedziałku. W sobotę i niedzielę obradować będą komisje Zgromadzenia Parlamentarnego, które omówią poszczególne tematy sesji. Gośćmi tych zespołów będą przedstawiciele polskiego rządu (m.in. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, oraz Jacek Czaputowicz, szef dyplomacji) oraz Wojska Polskiego (gen. dyw. Adam Joks, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz gen. bryg. Stanisław Kaczyński, zastępca dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej).

Zwieńczeniem warszawskiej sesji będą poniedziałkowe obrady plenarne. Wezmą w nich udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Poza końcową rezolucją Zgromadzenia na tym posiedzeniu przyjęty zostanie także projekt „Deklaracji o zapewnieniu jedności i wiarygodności NATO”. Dokument ten ma zostać zatwierdzony na lipcowym szczycie NATO w Brukseli.