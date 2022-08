Raptory już w Polsce

Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor pojawiły się w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty na co dzień stacjonują na Alasce. Do Europy przyleciały, by wzmocnić ochronę wschodniej flanki NATO. Taka decyzja zapadła podczas niedawnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie.

O lądowaniu samolotów Raptor w Łasku poinformował na Twitterze wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że F-22 należą do najnowocześniejszych myśliwców świata. Do Polski przyleciały w ramach natowskiej misji Air Shielding. W oficjalnych komunikatach nie ma informacji, ile samolotów pojawiło się w 32 Bazie, ani też jakie dokładnie zadania będą realizować amerykańscy piloci. Ograniczono się jedynie do stwierdzenia, że włączą się oni w ochronę wschodniej flanki NATO.

O tym, że przylecą do Polski, wiadomo było już pod koniec lipca. Wówczas maszyny, które należą do 90 Eskadry Myśliwskiej i na co dzień stacjonują w Elmendorf-Richardson na Alasce, zostały przerzucone do Europy. Pierwszym ich przystankiem była brytyjska baza RAF Lakenheath, ale już wówczas było jasne, że nie zostaną tam długo.