Ukraina się nie poddaje

W poniedziałek w Puszczy Białowieskiej na Białorusi odbyło się trzecie spotkanie delegacji obu stron. Przed jego rozpoczęciem Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, miał powiedzieć agencji Reutera, że „Rosja jest gotowa do wstrzymania działań wojskowych, jeśli Kijów spełni jej warunki”. A te najważniejsze to zapisanie w ukraińskiej konstytucji neutralności, zaprzestanie działań mających na celu wstąpienie Ukrainy do NATO oraz uznanie Krymu jako terytorium Rosji i niepodległości separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej.

Mimo braku konkretnych postępów w negocjacjach, pozytywna wydaje się być informacja o postępach w porozumieniu co do utworzenia korytarzy humanitarnych. Do tej pory podjęto kilka prób zorganizowania ewakuacji mieszkańców atakowanych miast, jednak za każdym razem Rosja nie wywiązała się z umowy o zawieszeniu broni. Dziś Reuters, powołując się na informacje rosyjskiej agencji informacyjnej RIA, informował, że Krem umożliwi Ukraińcom wydostanie się z niebezpiecznych terenów, jednak pod pewnymi warunkami. Mieszkańcy Kijowa mieliby udać się na Białoruś, a Charkowa – do Rosji. Taka postawa spotkała się ze stanowczym sprzeciwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. – Rosja musi przestać łamać porozumienia, przestać szerzyć dezinformację i manipulować życiem cywilów – poinformowało ukraińskie MSZ.

Ewakuacja cywilów jest niezmiernie ważna, gdyż sytuacja na Ukrainie jest coraz trudniejsza. Jak poinformował dziś, czyli dwunastego dnia wojny, Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych, „wróg kontynuuje operację ofensywną przeciwko Ukrainie, koncentrując swoje główne wysiłki na okrążeniu Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Sum, Mariupola i Mikołajowa. Nie ustaje w próbach dotarcia do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego”. – Okupanci planują zintensyfikować użycie lotnictwa w celu przeprowadzenia ataków rakietowych i bombowych na główne miasta Ukrainy i infrastrukturę przemysłową. W tym celu na terytorium Republiki Białoruś przenoszone są jednostki lotnicze Centralnego i Wschodniego Okręgu Wojskowego – czytamy w komunikacie opublikowanym przez wojskowych na Facebooku.

Jak informuje agencja Nexta, do jednego z takich ataków doszło dziś w okolicach Makarowa. Jeden z pocisków trafił w budynek piekarni. Zginęło 13 osób, pięć zostało rannych. Niestety nie były to jedyne ofiary tego dnia. – We wsi Myla w obwodzie kijowskim oddział najemników Kadyrowa (oddziały czeczeńskie walczące po stronie Rosji – przyp. red.) ostrzeliwał ludność cywilną – poinformował sztab. Smutne wieści przekazały także władze Hostomela. Jurij Pryłypko, mer miasta, został zastrzelony podczas rozdawania leków i chleba mieszkańcom gminy.

Mimo tego, Ukraina wciąż walczy. Jak informuje agencja Nexta, jej siłom zbrojnym udało się dziś zniszczyć konwój cystern z paliwem wrogiej armii, a ministerstwo obrony przekazało, że „z ziemią ukraińską spotkał się dziś kolejny samolot rosyjski”. Ukraińscy żołnierze zdobyli także należący do przeciwnika system przeciwlotniczy Pancyr-S1. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosja do tej pory straciła na wojnie m.in. 46 samolotów, 68 śmigłowców, 290 czołgów, siedem bezzałogowców, a także niemal tysiąc transporterów opancerzonych. Zginęło także jedenaście tysięcy żołnierzy.

– Nigdy nie pragnęliśmy tej wojny, ale przyniesiono ją do nas. Nigdy nie chcieliśmy zabijać, ale musimy wyganiać wroga z naszej ziemi – powiedział dziś rano Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Zapewnił także, że wszystkie zniszczenia do jakich doszło podczas w walk zostaną odbudowane. Zaapelował także o nałożenie na Rosję kolejnych sankcji oraz o zamknięcie przestrzeni lotniczej nad Ukrainą. – Na naszej ziemi decydują się dziś losy Europy – zaznaczył.

Kilka dni temu władze Ukrainy złożyły w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze pozew przeciwko Rosji. Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie. Nie wzięli w nim jednak udziału przedstawiciele Rosji. – Fakt, że miejsca strony rosyjskiej są puste, mówi wiele. Nie ma ich w tym sądzie, bo są na polu bitwy, toczą agresywną wojnę przeciwko mojemu krajowi – powiedział ukraiński wysłannik Anton Korynewycz. Jak informuje Agencja Reutera, bojkot ze strony Rosji nie będzie miał jednak wpływu na przebieg obrad ani na wyrok, który ma zostać orzeczony jak najszybciej.

Konsekwencją wojny jest exodus Ukraińców. Większość z nich kieruje się do Polski. Jak informuje Straż Graniczna, od początku wojny, do naszego kraju przyjechało już ponad milion osób, a z każdym dniem ta liczba będzie rosła. Wobec takiej sytuacji Rada Ministrów przyjęła w trybie pilnym ustawę, która jak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki, „ma za zadanie zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia wszystkim osobom, które do Polski już przyjechały”. Dzięki niej obywatele Ukrainy będą mogli m.in. przebywać na terenie Polski legalnie przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 lat, podjąć pracę, korzystać z opieki medycznej, a nieletni – chodzić do szkoły. Natomiast osoby, które przygarnęły pod swój dach uchodźców lub użyczyły im mieszkań, będą otrzymywały wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie przez okres dwóch miesięcy. – Nasi sąsiedzi potrzebują naszej pomocy, ale ona nie może być tylko spontaniczna, musi być zorganizowana – powiedział szef rządu. – Straszna wojna zbiera swoje żniwo i trzeba z całą mocą podkreślić to, że nasi sąsiedzi na swoich fortyfikacjach i barykadach walczą również o naszą wolność i bezpieczeństwo – zaznaczył.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który od kilku dni przebywa w Europie, odwiedził dzisiaj Litwę i Łotwę. Tematem rozmów była oczywiście tocząca się na Ukrainie wojna, a także jej konsekwencje. – Będziemy bronić każdego centymetra NATO, nikt nie powinien w to wątpić – mówił podczas wizyty w Wilnie. Poinformował także, że w ciągu kilku najbliższych dni służbę na Litwę rozpocznie 400 kolejnych żołnierzy US Army.