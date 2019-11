Wojsko Polskie stoi na straży naszej suwerenności

Co roku 11 listopada wojsko wspomina swoich poprzedników, którzy dali przykład, jak walczyć o to, co najważniejsze – własne państwo. Musimy jednak pamiętać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze – mówi minister obrony, Mariusz Błaszczak.

Film: MON