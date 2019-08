Defilada poza Warszawą to dobry pomysł

Większość Polaków uważa, że organizacja defilad poza Warszawą to dobry pomysł. Według prawie 65 proc. Polaków organizowanie defilady wojskowej z okazji Święta Wojska Polskiego nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach Polski to strzał w dziesiątkę. Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło badanie opinii publicznej na temat tegorocznej defilady "Wierni Polsce", która odbyła się 15 sierpnia w Katowicach. To pierwsza defilada wojskowa związana z obchodami najważniejszego żołnierskiego święta zorganizowana poza Warszawą.

Film: MON