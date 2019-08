Katowice, 15 sierpnia: defilada „Wierni Polsce”!

Trwają ostatnie przygotowania do defilady „Wierni Polsce”, która w tym roku

wyjątkowo odbędzie się w Katowicach. Tym razem, w przygotowanym przez

Ministerstwo Obrony Narodowej filmie, żołnierze z 1 Warszawskiej Brygady

Pancernej z Wesołej zachęcają, by wspólnie z nimi udać się do stolicy

Górnego Śląska i razem uczcić Święto Wojska Polskiego. Wyjątkowa defilada

„Wierni Polsce” rozpocznie się już 15 sierpnia o godz. 14.00 w Katowicach!

Film: MON