Wojskowy flash mob zaprasza na defiladę

Na placu Zamkowym odbył się nietypowy koncert - flash mob zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Żołnierze z orkiestry wojskowej odegrali marsze wojskowe, wybrzmiała także piosenka zespołu Dwa Plus Jeden „Iść w stronę słońca”. Muzykom towarzyszyli żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego. Wszystko po to, aby zachęcić jak największą liczbę gości do udziału w defiladzie „Silni w Sojuszach”.

Film: MON