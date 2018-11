Prawdziwi bohaterowie niepodległej

Jesteśmy z Was dumni! Liczba osób, które zgłosiły się, by oddać krew w naszej akcji „Niepodległą mamy we krwi” przeszła nasze oczekiwania. Jesteście wspaniali! Prawdziwi bohaterowie niepodległej! Zobaczcie, jak to wyglądało we Wrocławiu.

Film: Bogusław Politowski / portal polska-zbrojna.pl