Prof. Stanisław Michnowski dla Polski Zbrojnej

Jest jednym z nielicznych już świadków polskiego stulecia. Prof. Stanisław Michnowski urodził się w przededniu odzyskania przez Polskę wolności. Był też uczestnikiem wielu przełomowych dla naszej historii wydarzeń m.in. żołnierzem Września’39, członkiem Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego i powstańcem warszawskim. – Prawdziwe słowa uznania i ogromna wdzięczność za dar wolności dla naszej Ojczyzny należy się pokoleniu moich rodziców. To właśnie dzięki determinacji i postawie tamtych ludzi Polska wybiła się na niepodległość w 1918 roku. To była ciężka walka, za którą często płacili krwią. To pokolenie nie tylko zdobyło wolność dla Polski, lecz także obroniło ją w 1920 roku. Następnie potrafiło zbudować nowoczesne państwo, które zapewniło do dzisiaj istnienie naszego narodu – mówi prof. Stanisław Michnowski.

Film: Michał Niwicz / portal polska-zbrojna.pl