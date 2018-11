Urodziny Polski wg. milusińskich

Co to znaczy „niepodległość”? Zapytaliśmy o to Polaków. Tych najmłodszych. Jak wybrnęli z tego trudnego zadania? Najprostszą i zarazem najcelniejszą odpowiedź dał nam Adaś: to znaczy, że Polska wygrała. Wygrajmy i my. Świętujmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości i bądźmy dumni z naszej biało-czerwonej Ojczyzny.

Film: Paweł Sobkowicz