Pamiętamy i będziemy pamiętać

Katyń to słowo symbol. Symbol bestialstwa dokonanego na polskim narodzie. Symbol strzału w tył głowy i haniebnej próby zatarcia śladów mordu. 78 lat temu decyzją najwyższych władz ZSRR rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zbrodnia katyńska to jedna z najtragiczniejszych kart naszej historii. Była to haniebna próba zniszczenia polskiej tożsamości przez unicestwienie tego, co dla Polski było najcenniejsze: wykształconych i oddanych Ojczyźnie obywateli. Decyzja sowieckich zbrodniarzy o zamordowaniu Polaków w Katyniu miała pozbawić nasz kraj elity narodu, w tym elity polskiego wojska. Pamiętamy i będziemy pamiętać o daninie krwi naszych Rodaków, którzy za polskość i wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę.

Film: MON