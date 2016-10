Pies na patrol

Choć ma niespełna trzy lata, już przechodzi trudne szkolenie przygotowujące go do służby w armii. Kares, owczarek belgijski Malinois, ma – wraz ze swoim przewodnikiem – chronić jednostkę wojskową w Redzikowie. Podczas targów zbrojeniowych w Kielcach pies i szkolący go żołnierz zaprezentowali, jak wyglądają ich trening i co potrafi czworonóg służący w wojsku.

Film: Michał Niwicz, Ewa Korsak/ portal polska-zbrojna.pl