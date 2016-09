Z „Polską Zbrojną” na targach w Kielcach

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to trzecie pod względem wielkości targi zbrojeniowe w Europie. Na wystawie możecie zobaczyć sprzęt, z którego korzystają armie z całego świata, oraz taki, który dopiero znajdzie się w ich wyposażeniu. Co dokładnie? O tym będziemy Was informować na łamach portalu polska-zbrojna.pl.

A tych z was, którzy są w Kielcach, zapraszamy na nasze stoisko F-22. Codziennie o godzinie 13 będą się tu odbywały spotkania z ekspertami. Naszymi gośćmi będą pilot F-16 ppłk Paweł Marcinkowski i Tomasz Sanak, ratownik medyczny pola walki. Natomiast z gen. bryg. Jarosławem Wierzcholskim porozmawiamy o artylerii, a z Mariuszem Sybilskim z FIA o obronie terytorialnej.

