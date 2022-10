Zobaczyli wojsko od środka

Poznań, Zamość, Sieradz i Wrocław – w tych miastach odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Trenuj z wojskiem”. To program Ministerstwa Obrony Narodowej mający przybliżyć cywilom wojsko i pokazać, jak wygląda służba wojskowa. To także okazja, by pod okiem doświadczonych instruktorów przejść szkolenie podobne do tego, jakie na co dzień prowadzone jest w Wojsku Polskim. Ochotnicy, którzy zgłosili się do udziału w programie poznawali podstawy strzelania, walki wręcz, survivalu czy udzielania pierwszej pomocy. We Wrocławiu akcja „Trenuj z wojskiem” odbyła się w 10 Pułku Dowodzenia.

Film: Bogusław Politowski / ZbrojnaTV