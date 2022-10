Czas Buzdyganów

Jak co roku spotkaliśmy się na Gali Buzdyganów, by wspólnie z naszymi przyjaciółmi i czytelnikami nagrodzić ludzi absolutnie wyjątkowych. Laureaci Buzdyganów to ludzie, którzy swoją służbą i pracą budują nowoczesne Wojsko Polskie. Cieszy nas, że wszyscy oni traktują naszą nagrodę jako zobowiązanie do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów.

Film: Ewa Korsak, Magdalena Miernicka, Przemysław Boryczka, Michał Niwicz, Artur Orzechowski / Zbrojna TV