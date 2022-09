Kosodrzewina do budowy mostów

Kosodrzewina to zestaw narzędzi do mechanizacji prac przy budowie wiaduktów i mostów. Jeden zestaw składa się z przewoźnego traka taśmowego do drewna oraz kontenera z wyposażeniem. Przy jego użyciu żołnierze mogą sprawnie pociąć kłody drewna o długości do 7 m na dowolnej grubości deski. Zestawów można używać w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV