Taero, czyli nowość dla wojsk aeromobilnych

Pojazd Taero to najnowsza propozycja Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, STEKOP, Auto Podlasie oraz AP Solutions dla wojsk aeromobilnych. Pojazd o napędzie na obie osie sprawdzi się w trudnych warunkach terenowych i, co najważniejsze, jest przystosowany do desantowania metodą spadochronową. Taero może pracować w trybie załogowym i bezzałogowym.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV