„Z miłości do Ojczyzny”. Juliusz Kulesza „Julek”

Nas wychowali ludzie, którzy odzyskali niepodległość. Patriotyzm to nie był frazes, to było coś autentycznego – mówi Juliusz Kulesza „Julek”. Pan Juliusz jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV