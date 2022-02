„Z miłości do Ojczyzny”. Stefania Szantyr-Powolna „Hanka”

Gdybym jeszcze raz musiała robić to, co robiłam w czasie II wojny światowej, to bym zrobiła, gdyby ojczyzna była w potrzebie – mówi płk Stefania Szantyr-Powolna „Hanka”. Pani Stefania jest jedną z bohaterek cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.

Film: MON