Komunikacja strategiczna to dziś priorytet

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej będzie nauczać, jak stosować komunikację strategiczną, by społeczeństwo było poinformowane o tym, co się dzieje – mówi Agnieszka Glapiak stojąca na czele think tanku. Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej przedstawia plany centrum, mówi też o nowym przedmiocie na uczelniach wojskowych i o aktywności medialnej szefa MON.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV