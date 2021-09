Pancerny bohater MSPO

Czołg Abrams nie jest wozem w Polsce nieznanym. Takie maszyny mają w wyposażeniu żołnierze US Army stacjonujący w naszym kraju. Ale decyzja, by 250 sztuk takich wozów trafiło w ciągu kilku lat do Wojska Polskiego, znacznie zwiększyła zainteresowanie tą konstrukcją. Nie dziwi więc, że Abrams o nazwie „Obi-Wan Kenobi” był w centrum zainteresowania gości kieleckiego MSPO.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV