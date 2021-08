Flash mob - Zaproszenie na Święto Wojska Polskiego 2021

Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i Plac Piłsudskiego w Warszawie to miejsca, gdzie Wojsko Polskie zachęcało do uczestnictwa w obchodach swojego Święta w 2021 r. Żołnierski flash mob zainteresował turystów i mieszkańców Warszawy, i był impulsem do szerszej akcji informacyjnej. Pokaz musztry paradnej zaprezentowali żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w rytmie oprawy muzycznej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Film: MON