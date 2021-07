Grot zmienił siły zbrojne

O zaletach karabinka Grot, o tym, jakich zmian w podejściu do szkolenia żołnierzy wymaga wprowadzenie go do użycia w Siłach Zbrojnych RP, jak Grot będzie się zmieniał w przyszłości, a także o „szorstkiej przyjaźni” z producentem broni – mówi gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej.

Film: Michał Niwicz/ ZbrojnaTV