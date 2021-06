Studenci w sytuacji kryzysowej

W jednym z budynków zamieszkałych przez żołnierzy dochodzi do silnej eksplozji. Jest wielu zabitych i rannych. Pododdział alarmowy rozpoczyna ewakuację poszkodowanych. Na pomoc zostają też wezwane służby cywilne. To jeden z epizodów tegorocznej edycji ćwiczeń „Kryzys”, których celem jest przygotowanie słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych do działań w sytuacjach kryzysowych.

Film: Bogusław Politowski / ZbrojnaTV