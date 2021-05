Ostatni test przed misją

Prowadzenie obrony oraz natarcia, ewakuacja rannych z pola walki czy dekontaminacja skażonych ludzi i sprzętu – między innymi z takimi zadaniami mierzyli się na poligonie żołnierze 9 Brygady Kawalerii Pancernej i 1 Brygady Logistycznej. Wszystko po to, by sprawdzić gotowość pododdziałów do objęcia dyżuru w Batalionowej Grupie Bojowej na Łotwie.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV