Gen. Andrzejczak: Trzeba słuchać ekspertów

Zachęcam wszystkich żołnierzy i ich bliskich, by jak najszybciej uzbroili się w odporność i by byli gotowi do wykonywania pewnie jeszcze bardziej skomplikowanych zadań – mówi gen. Rajmund T. Andrzejczak. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyjął dzisiaj pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Film: Michał Niwicz / ZbrojnaTV