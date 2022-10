Dziewięć nowych wilków w 15 GBZ

Środowisko przypominające pole walki, ogromna presja psychiczna. W takich warunkach uczestnicy 12. edycji kursu przywództwa „Wilk” w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej musieli wykonać szereg wymagających zadań i wykazać się umiejętnością dowodzenia drużyną. Wykorzystali do tego wiedzę m.in. z zakresu taktyki, łączności i terenoznawstwa. Do końca dotrwało dziewięciu żołnierzy, którzy otrzymali tytuł wilka. W 15 GBZ jest to synonim wytrwałego i świetnie wyszkolonego przywódcy.

Fot. st. szer. Monika Woroniecka, szer. Michał Czornij