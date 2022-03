Przetrwać na terytorium przeciwnika

Nauka przetrwania, w tym pozyskiwanie wody i żywności, pokonywanie rzeki wpław, transport rannego oraz kilkudziesięciokilometrowe marsze, podczas których trzeba było wykonać zadania sprawdzające wytrzymałość, koncentrację i motywację uczestników - to tylko niektóre elementy szkolenia SERE zorganizowanego w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Tym razem w kursie wzięli udział żołnierze, którzy szkolą się do udziału w kolejnych zmianach misji w Turcji, Rumunii i we Włoszech.

Fot. st. szer. Michał Jacak