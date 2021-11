Liczyły się czas i precyzja

Sześć trafień w niespełna minutę do celów ukazujących się na różnych dystansach? Oni to potrafią! Zobaczcie, jak podczas szkolenia ogniowego dążą do perfekcji strzelcy wyborowi z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Fot. 21 BSP