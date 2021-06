Raki za zasłoną

Pozostać niewidocznym dla przeciwnika to często klucz do sukcesu operacji. Strzelcy podhalańscy z 5 Batalionu ćwiczyli stawianie zasłon dymnych z moździerzy samobieżnych Rak oraz wsparcie pododdziałów wykonujących działania bojowe. To kolejny epizod „Dragona'21”.

Fot. Michał Niwicz