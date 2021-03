Przetrwać za wszelką cenę

Dwie noce spędzili pod gołym niebem w pełnym ekwipunku, bez telefonu komórkowego czy GPS-u ułatwiających nawigację. Musieli też samodzielnie rozpalić ogień, zagotować wodę, zbudować szałas, a wszystko po to, by przetrwać na terytorium przeciwnika i wrócić do własnych wojsk. Kurs SERE na poziomie B przeszli żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Fot. st. szer. Patryk Szymaniec