Kurs Działań Specjalnych GROM – taktyka zielona

Na Kursie Działań Specjalnych taktyce zielonej, czyli sztuce działania poza środowiskiem wodnym (to obejmuje taktyka niebieska) i przestrzenią zabudowaną (taktyka czarna), poświęca się dużo czasu. Jej elementy przydają się w pozostałych częściach taktyki działania wojsk specjalnych. To na tej części kursu adepci poznają technikę bezszelestnego poruszania się w każdym terenie, uczą się maskować, by unikać wykrycia, prowadzić rozpoznanie specjalne, doskonalą nawigację i orientację w terenie. Jednym zdaniem – mają widzieć wszystko, samemu będąc niezauważonym.

Fot. Michał Niwicz